Abdulkadir Uraloğlu’ndan Karadeniz’deki tanker patlamasına ilişkin açıklama

Karadeniz’de Karios ve VIRAT adlı 2 tankerde patlama oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patlamada can kaybı yaşanmazken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Deniz Ticaret Odası Müşterek Meslek Komiteleri 7. Toplantısı'nda olaya ilişkin açıklama yaptı.

"25 DENİZCİ İNSANIMIZ BAŞARILI BİR OPERASYONLA KURTARILDI:

Açıklamasında, 25 denizcinin sağ salim kurtarıldığını belirten Bakan Uraloğlu, sürecin yakından takip edildiğini aktardı.

Uraloğlu açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

Dün Karadeniz’de iki tane gemiyle ilgili patlamalar veya saldırılar noktasında süreci yakından takip ettik. Oradaki gerek Kıyı Emniyetimiz, gerek Sahil Güvenlik’le beraber gerekli müdahalelerde bulunuldu. Karios isimli gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz gerçekten, yangın sürerken başarılı bir müdahale ile 25 tane denizci insanımızı, dünyadaki farklı ülkelerden denizciyi; orada iyi bir operasyonla kurtardılar.

"İLGİLİ BİRİMLERİMİZ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Onun için huzurlarınızda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ve bakanlığımızın bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Elbette bunlar riskli durumlar, denizcilerin maalesef bazen riskli bölgelerde karşılaşabileceği durumlar. Diğer gemi ile ilgili de orada bir hayati tehlikenin olmadığı ve yakından ilgili birimlerimizin takip ettiğini tekrar belirtmek isterim.



Bütün denizcilerimize bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.