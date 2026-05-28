Paolo Maldini: Hakan Safi kazanırsa neler olacağını göreceğiz

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi çalışmalarını sürdürüyor.

Safi, önceki gün İtalyan futbolunun efsane ismi Paolo Maldini'yle İstanbul'da bir araya gelmişti.

İtalyan futbol adamından Fenerbahçe ve Hakan Safi'yle ilgili yeni bir açıklama geldi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İtalya'da Sky'ın bir etkinliğine katılan Maldini, Hakan Safi'yle ve Fenerbahçe'yle ilgili soruya yanıt verdi.

Maldini açıklamasında, "O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri, kazanırsa neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

MALDINI'NIN DAHA ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Maldini, Hakan Safi'yle İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamaya yer vermişti:

“İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim.”