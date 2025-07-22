Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi' müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden geçtiğimiz günlerde paylaşımda bulunarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ulaşıma katkı sunacak iki önemli projenin açılışını gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yeni paylaşımla bir müjdeyi daha paylaştı.

TÜRKİYE İLE NAHÇIVAN ARASINDA DEMİR YOLU BAĞLANTISI

"Türkiye’nin Doğusunu Asya’ya Bağlayacak Stratejik Bir Adım Daha!" diyen Bakan Uraloğlu, devamında şu ifadelerde bulundu:

Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi



Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla bu önemli proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman temin edildi.



Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de ifade ettiği gibi; programımıza duyulan güven sayesinde yatırımlarımıza güçlü bir finansman akışı sağlanıyor.

"ALTYAPI PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak;



-Türkiye’nin lojistik gücünü artırmaya



-Rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.

2,4 MİLYAR EURO YEŞİL FİNANSMAN SAĞLANDIĞI DUYURULMUŞTU

Sabah saatlerinde, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi için yaklaşık 2,4 milyar euro tutarında yeşil finansman sağlandığı bildirilmişti.

Projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MUFG Bank liderliğindeki kreditörler arasında imzalanmıştı.

Söz konusu finansmana İsveç ve Avusturya'nın ihracat kredi kuruluşları EKN ve OeKB ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi garantisi altında çeşitli uluslararası bankalar ve kurumsal yatırımcılar katılmıştı.