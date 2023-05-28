Abdullah Gül, Beykoz'da oy verdi: Netice, memleket için hayırlı olsun Eski Cumhurbaşkanı Gül, "Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor" dedi.

AA

Sandığa gidenler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı.

Gül, oyunu İstanbul'un Beykoz ilçesinde kullandı. Kendisine eşi Hayrünnisa Gül eşlik etti.

Gül çifti, Çubuklu Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy verdi.

Eşi ile okula gelen Abdullah Gül, 1140 numaralı sandıkta oyunu kullanıp sandık kurulu görevlilerine teşekkür etti.

"Memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor"

Okul çıkışında açıklama yapan Gül, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, şöyle konuştu:

Oylarımızı kullandık, hayırlı olsun neticeleri memleket için. Seçim süreci çok yoğun geçti.



Bundan sonra artık memleketin gerçek problemleriyle uğraşma vakti geliyor.

Gül, konuşmasını, "Her şey inşallah iyi olur. Hayırlı olsun." ifadeleriyle tamamladı.