DSP Genel Başkanı Aksakal: 2023 seçimlerimizi böylece tamamladık Demokratik Sol Parti Lideri Aksakal, oyunu kullanırken seçimin hayırlı olmasını diledi.

AA

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu İstanbul'da kullandı.

Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Üsküdar'da sandığa gitti.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Aksakal, 3365 numaralı sandıkta oy verdi.

"2023 seçimlerimizi de böylece tamamladık"

Aksakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2023 seçimlerimizi de böylece tamamladık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.