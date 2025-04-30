Haber Merkezi

Saha çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, görevi devraldığı günden bu yana sokakta vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu kez esnafla bir araya gelen Özdemir, esnaf bir kadının yaşadığı sıkıntıları dinledi.

ESNAF İSYAN ETTİ

Yaşadığı soruna ilişkin belediye başkanıyla bizzat görüştüğünü ifade eden esnaf, belediyeden beklenen yardımı ve desteği alamadığını bildirdi.

Esnaf vatandaş devamında şu sözleri sarf etti:

Ben şu andaki belediye başkanımızla da bunu bizzat kendim görüştüm ve şunu söyledim. Yani bu caddede kendi var olan Cennet Mahallesi'nin müşterisi tamam ama bana Beylikdüzü'nden müşteri gelmiyor. Bana Avcılar'dan müşteri gelmiyor.

"BELEDİYE BAŞKANI BANA DEDİKİ 'ÇÖZÜM ÜRETİN'"

Ben var olan müşterilerimi korumak, alanımı genişletmek ve büyümek istiyorum. Ama bunu buradaki potansiyelle maalesef gerçekleştiremiyorum. Ve belediye başkanı bana dediki 'Çözüm üretin'.



Tamam çözümle geliyorum. Buraya nasıl Yeşilköy pazarına servis kuruluyor, buraya da ücretsiz gün içerisinde bir sabah bir akşam iki tane servis koyalım. Biz bunu cebimizden ödemeye razıyız. En azından ben şahsım adına konuşuyorum.

ÖZDEMİR'DEN BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

"Bunda elini cebine atmaya gerek yok." diyen Özdemir, 3 seneye yakın belediye başkanlığı yaptığını söyleyerek, belediyecilik örneği verdi.

Bağcılar'da da buna benzer bir cadde olduğunun altını çizen Abdullah Özdemir, "Bu şehre duyduğunuz sevgi ve aynı zamanda esnaf ile kurduğunuz bağ ile alakalı. Buraya şu anda İstanbul'un birçok noktasından vatandaş alışveriş yapmaya geliyor." dedi.

Devamında gerçekleştirdikleri hizmete dair görüntüyü izletti.

"KİMSE İLGİLENMİYOR"

Özdemir'in "Çekmece şu an İstanbul'un en merkezi ilçelerinden birisi. Çok da potansiyeli yüksek olan bir ilçe. Buraya değer katılması gerekiyor." sözlerine yanıt veren esnaf, kimsenin ilgilenmediğini belirterek, "Bakın elektrik trafoları bulunuyor, 6-7 kere saydım. 3 ay içeridsinde yapılıyor ve sökülüyor. Her yapıldığı gün 1 günümü alıyor benim. Bir de kırmızı şeritle kapatıyorlar. Buradan müşteri geçemiyor." dedi.

"BEN VATANDAŞ OLARAK GÖREVİMNİ YAPIYORUM, BUNUN KARŞILIĞINI DA BEKLİYORUM"

Abdullah Özdemir, son olarak "Beni görmeli, biz esnaf olarak buradayız. Ben vatandaş olarak görevimi yapıyorum ama bunun karşılığını da bekliyorum." ifadesinde bulunan esnafa, "Sesiniz olacağız biz de inşallah. Kolaylıklar diliyoruz." diyerek destek verdi.



