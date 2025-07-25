Abdurahman Tutdere hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk operasyonu kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleriyle şekillenen bir soruşturma başlatmış ve bu soruşturma kapsamında da Abdurrahman Tutdere'yi gözaltına almıştı.

EV HAPSİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık, İstanbul'a getirilen Tutdere hakkında “icbar suretiyle irtikap” (zorlama veya tehdit yöntemleriyle rüşvet alma) suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

8 Temmuz tarihinde tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Tutdere için Sulh Ceza Hakimliği, “konutunu terk etmeme” şartıyla ev hapsine karar vermişti.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Görevinden uzaklaştırılan eski Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağının ise süreceği belirtildi.