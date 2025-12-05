Abone ol: Google News

Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldiği bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 16:32
  • Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü.
  • Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Emine Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesini temenni etti.
  • Erdoğan, barış ve istikrara katkı sağlayacak ortak adımların artmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü. 

Söz konusu görüşmeyi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu. 

"UMUT VE HUZUR GETİREN ORTAK ADIMLARIN ÇOĞALMASINI DİLİYORUM"

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şara'nın eşi Latife El Durubi'yle bir araya geldiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: 

"Ülkelerimiz arasında barışa ve istikrara katkı sunan dostluk bağlarının güçlenmesini; bölgemize umut ve huzur getiren ortak adımların çoğalmasını diliyorum."

