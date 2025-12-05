Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldiği bildirdi.