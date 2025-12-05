Abone ol: Google News

YSK, 5 yeni beldede seçim yapılacağını açıkladı

YSK, belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki toplam 5 beldede Mahalli İdareler seçiminin 7 Haziran 2026’da yapılacağını açıkladı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 16:39
YSK, 5 yeni beldede seçim yapılacağını açıkladı
  • YSK, 5 yeni belde için Mahalli İdareler seçimlerinin 7 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.
  • Tokat'ta 3, Gümüşhane ve Nevşehir'de ise 1'er belde seçime dahil olacak.
  • Seçim heyecanı bu beldelerde yaşanacak.

Seçim heyecanı...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacağını duyurdu.

5 BELDEDE SEÇİM YAPILACAK

YSK'nın bugün düzenlediği toplantısında alınan karar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi, Çevrecik Beldesi, Almus İlçesi Bağtaşı Beldesi, Gümüşhane İli Merkez İlçesi Tekke Beldesi, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Beldesi olmak üzere toplam 5 beldede, Mahalli İdareler seçimi yapılacağı bildirildi.

SEÇİM TARİHİ 7 HAZİRAN

Seçimler, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

Gündem Haberleri