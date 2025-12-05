YSK, 5 yeni beldede seçim yapılacağını açıkladı

- YSK, 5 yeni belde için Mahalli İdareler seçimlerinin 7 Haziran 2026'da yapılacağını açıkladı.
- Tokat'ta 3, Gümüşhane ve Nevşehir'de ise 1'er belde seçime dahil olacak.
- Seçim heyecanı bu beldelerde yaşanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacağını duyurdu.
5 BELDEDE SEÇİM YAPILACAK
YSK'nın bugün düzenlediği toplantısında alınan karar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi, Çevrecik Beldesi, Almus İlçesi Bağtaşı Beldesi, Gümüşhane İli Merkez İlçesi Tekke Beldesi, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Beldesi olmak üzere toplam 5 beldede, Mahalli İdareler seçimi yapılacağı bildirildi.
SEÇİM TARİHİ 7 HAZİRAN
Seçimler, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.