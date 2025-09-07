Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu'na canlı yayında doğum günü sürprizi

Türk futbolunun önemli isimleri...

Yıllardır oynadığı takımlarda sayısız başarıla imza atan ve ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu 45 yaşına girdi.

DOĞUM GÜNÜNÜ CANLI YAYINDA KUTLADI

Eski milli oyuncu doğum günü sebebiyle canlı yayında çeşitli isimlerle bir araya gelerek geceyi sohbetlerle geçirdi.

ACUN ILICALI YAYINA KATILDI

Belözoğlu'nun teknik ekibi tarafından organize edilen sürpriz yayına Acun Ilıcalı'nın katılmasıyla Belözoğlu büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Mutluluğu yüzünden okunan Belözoğlu, Ilıcalı'yı "Abi 46 diyorlardı inanmıyordum" diyerek esprili bir şekilde karşıladı.

"ALLAH NİCE MUTLU YAŞLAR NASİP ETSİN"

Fethiye'de bir düğünde olduğunu belirten Ilıcalı, "Öncelikle doğum günün kutlu olsun. Allah nice mutlu, mesut yaşlar nasip etsin" diyerek iyi dileklerini sundu ve Belözoğlu'na bu özel anında eşlik etmek için yayına katıldığını belirtti.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

İkili arasındaki sohbette yaşla ilgili espriler havada uçuştu.

"EMOŞ SEN DE YAŞLANMIYORSUN"

Belözoğlu'nun "Abi sen hiç yaşlanmıyorsun" sözüne Ilıcalı, "Emoş sen de 60 durmuyorsun ama Arda yaşlandı, o filozofa bağladı" diyerek arkadaşları Arda Turan'a takıldı.

Belözoğlu, o anlarda Turan için "Sakalı kesmiyor, kesse gıdığı çıkacağı için ondan böyle yaşlı duruyor" dedi.

"FİŞEK GİBİYİZ"

Acun Ilıcalı ise "Bize baksana jilet gibiyiz, fişek gibiyiz, Emoş biz yine nergise mi bağladık" ifadelerini kullandı.

"KİM SANA PİCCOLO DEMEYE CÜRET EDER"

Sohbetin en neşeli anlarından biri ise Ilıcalı'nın eski bir anıyı hatırlatmasıyla yaşandı.

Yıllar önce yaptıkları bir programda Belözoğlu'nun Inter-Milan derbisinde Gennaro Gattuso ile yaşadığı bir diyaloğu anlatan Ilıcalı, Gattuso'nun Belözoğlu'na "Konuşma piccolo (küçük)" dediğini hatırlattı.

Ilıcalı, o sırada mutfakta olan Belözoğlu'nun annesinin bu anıyı duyunca, "Emre, kim sana piccolo demeye cüret eder?" diyerek oğluna nasıl sahip çıktığını gülerek anlattı.

GÜNDEM OLDU

Sürpriz telefon görüşmesi, ikilinin iyi dileklerle vedalaşmasıyla sona ererken, espriler sosyal medya gündem oldu.