Adalet Bakanı Bozdağ: Seçimin birinci turda biteceği çok aşikar Milletvekili adayı Bozdağ, "Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhur İttifakı'nın kazanacağı çok aşikar" dedi.

AA

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, seçim sürecini değerlendirdi.

Bozdağ, Türk milletinin, aldatanı, aldatma üzerine siyaset kuranı sevmediğini belirtti.

Türk halkını tahrik edeceğini düşünenlerin aldanacağını dile getiren Bozdağ, muhalefet cephesinden ortaya atılan iddialara değindi, seçimin ilk turda biteceğini söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhur İttifakı'nın kazanacağı çok aşikar"

Şu anda seçimin birinci turda biteceği çok aşikar. Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhur İttifakı'nın kazanacağı da çok aşikar. Bütün bunlara rağmen, ellerindeki anketleri okumalarına da rağmen, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhur İttifakı'nın oy değerlerini çok iyi bilmelerine rağmen dışarıda başka başka değerlendirmeleri yapıyorlar. Ayın 14'ü yaklaştı, hepimiz göreceğiz.



Sayın Kılıçdaroğlu'nun sevinç gösterisi için sokakları birbirine katacaklar endişesine kapılmasına hacet yok. 15 seçimi kazanmış, bu kazanmayı olgunlukla karşılamış, şükür namazlarıyla kutlamış olan kadro var. Sokaklarda yine bu kadronun, destek verenlerin teşekkürü, hamdı olacaktır. Taşkınlık yapacak kimse olmayacaktır. Ondan emin olsunlar.

"Olmayacak işleri olacak gibi gösteriyorlar"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bazı unsurların seçim gecesi sokağa çıkıp taşkınlık yapacakları yönünde duyumlar geliyor bize." açıklamasının hatırlatılması üzerine Bozdağ, şunları söyledi:

Suikasttan başladılar, birtakım spontane gelişmeleri partilerine dönük açık, aleni, kasıtlı saldırılar olarak nitelendirdiler. 'Şurada, burada olay olacak' laflarını gündeme getirdiler. 'Seçim akşamı, şöyle olacak, böyle olacak' diye konuşuyorlar. 'Seçim akşamı sevincinizi göstermeyin, sokağa dökülmeyin' diye açıklamalarda bulunuyorlar.



Bunların hepsi siyasi propaganda amaçlı yaklaşımlardır. Olmayacak işleri olacak gibi gösterme, 'Kaset çıkacak, şöyle, böyle olacak' gündeme getiriyorlar. Onları, bunları yan yana koyup yalanların doğruymuş gibi algılanmasına, bunlardan da siyasi sonuç beklentisi içine girdiklerini görüyoruz. Bu fevkalade yanlıştır.

"Zayıf Türkiye isteyenler Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin Bozdağ, Kandil'deki teröristlerin kuyruğa girerek destek açıklaması ve oy verme çağrısı yaptığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), DHKP-C'nin ve diğer terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerinin gözüktüğünü ifade eden Bozdağ, zayıf ve yönetilecek Türkiye isteyenlerin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini kaydetti.

"Hangi adımları atma sözü verdiniz?"

Bakan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin, HDP'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın, Yeşil Sol Partinin destek vermesi merak konusu. Destek verme sebebi nedir? Onu anlamamız lazım. Mithat Sancar, 'Hedef birliğimiz var.' dedi. Ahmet Türk, 'sözlerini tutmazlarsa hesap sormaktan' bahseden açıklamalar yaptı. Belli ki verilen söz, alınan söz var. Öyleyse Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Yeşil Sol Partiye, HDP'ye, Emek ve Özgürlük İttifakı'na verdiği sözler nelerdir? Bunların aldıkları sözler nelerdir? Arada ahitleşme varsa bu ahitleşmenin esası nedir? Bunu Türk milletine ve Türkiye kamuoyuna açıklamaları lazım.



Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunuyorum, Emek ve Özgürlük İttifakı'na, HDP'ye, Yeşil Sol Partiye hangi taahhütlerde bulundunuz? Hangi konularda hedef birliği içindesiniz? Hangi adımları atma sözü verdiniz? Lütfen açıklayın. Açıklamıyorsa, Yeşil Sol Partiye, Emek ve Özgürlük İttifakı'na, HDP'ye çağrı yapıyorum, siz açıklayın. 'Sözlerini tutmazlarsa yaptırım uygulayacağız.' hangi sözler bunlar? Bunları kamuoyuna açıklayın."

"Böyle bilgi, belge yok"

Muhalefetin, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasının sorulması üzerine Bozdağ, bunun somut delile dayanmadığını, bu iddianın yalan olduğunu, bunu dile getirenlerin de yalan söylediğini bildirdi.

"Böyle bir görüşme, hadise yok. Böyle bir bilgi, belge yok." diyen Bozdağ, askerlerin konuşlu olduğu yerdeki çatı akması dolayısıyla yapılan teknik incelemeye ilişkin belgeleri açıkladığını hatırlattı.

"Bu yalanı İyi Parti attı"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

Bu yalanı İyi Parti attı. Genel Başkan düzeyinde bu yalana sahip çıkıldı. Sebebi ne diye baktığınızda, Sayın Akşener, 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız, Kandil'in olduğu yerde biz olmayız.' dedi. Onların destek verdiğine destek vermeyeceklerini defalarca açıkladılar. HDP ve Kandil, Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Bu açıklamalar Sayın Akşener ve ekibini sıkıştırdı. HDP ve Kandil'den bunca açıklamaya karşı tek bir açıklama, kelime kurmayınca İyi Parti ciddi erimeye başladı.



Anketler de bunu gösteriyor. İyi Parti'de artış değil, aşağıya doğru hala bir gidiş var. Şimdi Kandil'e laf söyleyemeyince, HDP'ye, Yeşil Sol Parti'ye tutarlılık adına koyması gereken tavrı koymayınca 'Bak biz burada ses çıkarmıyoruz ama Cumhur İttifakı ve AK Parti de terörist başıyla görüştü yalanını ortaya atarak kendi tutarsızlığının üstünü örtmeye, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanı'mıza zarar verme stratejisini güttükleri anlaşılıyor.

"Kandil'i dümdüz etmekten bahsediryolar"

"Terör örgütlerinin desteklediğini biz desteklemeyiz" denmesi gerektiğini aktaran Bozdağ, "Şimdi de Kandil'i dümdüz etmekten bahsediyor. Adayınıza sorun, HDP ile ne görüştüler, ne söz verdiler? Belki Sayın Akşener'in haberi yoktur. Tam da bilmiyor olabilir, bir baksınlar. Kandil, FETÖ neden Kılıçdaroğlu olsun diye genel başkanlardan, siyasi partilerden daha çok çalışıyor. Bir de onu sorgulayın." dedi.

"Bakanlıkları taksim ediyorlar"

Parlamenter sisteme döneceğini belirten muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlıkları, cumhurbaşkanı yardımcılığını nasıl paylaşacağını konuştuğunu ifade eden Bozdağ, muhalefetin milleti aldattığını söyledi ve şöyle konuştu:

Parlamenter sisteme dönecekseniz, ona, buna cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadinde bulunmanıza gerek var mı? O sistemde cumhurbaşkanı yardımcılığı yok. Dönmeyecekseniz, milleti niye aldatıyorsunuz?



Bu konu da seçime dönük stratejilerden biri. Yapılmamış bir seçimde, çıkmamış sonuca sonuç bağlamışlar ona göre hareket ediyorlar. Daha seçim yapılmamış, bakanlıkları taksim ediyorlar.

Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin eninde sonunda yeni anayasayı yapacağını anlattı.

Yeni anayasayı yapma onurunun 28. Dönem milletvekillerinde olmasını istediklerini ifade eden Bozdağ, yeni anayasanın Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olacağını dile getirdi.