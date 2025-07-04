Adalet Bakanı Tunç, Hollandalı mevkidaşı Van Weel ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda'da temaslarda bulundu.

Lahey kentinde Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David Van Weel ile bir araya gelen Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ele aldık, hukuki konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk.

Ülkemiz ile Hollanda arasındaki köklü, tarihi ve stratejik iş birliğini, karşılıklı güven ve iyi niyet çerçevesinde güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevkidaşım Sayın David Van Weel'e ilgisi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

"TARİHİ VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI TEMEL SORUMLULUĞUMUZ"

İstanbul Fatih'te bulunan Mesih Mehmet Paşa Camii'nden çalınarak yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan tarihi çiniyi mevkidaşı Van Weel'den teslim aldıklarını belirten Tunç şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü hukuki süreç neticesinde ve adli yardımlaşma mekanizmaları kapsamında ülkemize iadesini sağladığımız kültür varlığımızı, ait olduğu topraklara kavuşturuyoruz.



Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması, sadece geçmişimize değil, aynı zamanda geleceğimize karşı da en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu kıymetli eserin iadesini, kültürel mirasımıza duyulan saygının ve iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.



Bu anlamlı sürece katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum

"SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yılmaz Tunç, "Dünyanın neresinde olursa olsun kültür varlıklarımızı koruma irademizi kararlılıkla sürdürecek, tarihimize ve kültür mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Tunç, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak ile görüştü.

"KAPSAMLI BİR GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ OLDU"

Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda, Daimi Tahkim Mahkemesi Genel Sekreteri Marcin Czepelak ile de bir araya gelen Yılmaz Tunç, "Devletlerarası uyuşmazlıkların ve uluslararası ticari ihtilafların barış yoluyla çözümüne katkı sağlayan çalışmalara dair kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk.

Bu kapsamda İstanbul Tahkim Merkezi'nin uluslararası alanda daha etkin şekilde faaliyet göstermesi için Daimi Tahkim Mahkemesi ile iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladık. Uluslararası Adalet Divanına da ev sahipliği yapan Barış Sarayı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldık" açıklamasını yaptı.