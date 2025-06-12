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Adana'da boya yaptığı binanın elektrik akımına kapıldı

Adana'da boya yaptığı binanın elektrik akımına kapıldı Kozan ilçesinde bir binanın damında boya yapan 58 yaşındaki işçi, elektrik teline temas edince akıma kapılarak yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.