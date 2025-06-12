İHA
Adana’nın Kozan ilçesinde, 58 yaşındaki Ahmet Selim Sarraf, bir binanın damında boya yaptığı sırada yanlışlıkla elektrik teline temas etti.
Elektrik akımına kapılan Sarraf, olay yerinde yaralandı.
EKİPLER DAMDAN İNDİRİP HASTANEYE KALDIRDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AKOM ve polis ekipleri sevk edildi.
Damda yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, güvenli şekilde aşağı indirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sarraf, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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