Adana'da depremde kızlarının çocukluk fotoğrafını kurtarabilen aile, yeni evlerinde

İzmir'de bir firmada depo görevlisi olarak çalışan Necmettin Ekmekçi, 2008 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine taşındı.

16 yıl önce ilçeye bağlı Eşref Bitlis Caddesi'ndeki 3 katlı evin en üst katını satın alan Emekçi çifti, burada yaşamaya başladı.

Tek çocuğu bulunan Necmettin Emekçi, Malatya'ya taşındıktan 1 yıl sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybetti, malulen emekli oldu.

ASRIN FELAKETİNDE EVLERİ YIKILDI

Tatil için Adana'ya giden Necmettin- Fidan Emekçi çiftinin evi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

Enkazdan sadece kızları Hazal Emekçi'nin çocukluk fotoğrafının basılı olduğu yastığı komşuları sayesinde kurtaran çift, yeni konutlarına yerleşti.

"MUCİZEVİ BİR ŞEKİLDE KURTULMUŞ OLDUK"

Necmettin Emekçi, şöyle konuştu:

6 Şubat depremlerinde Adana'da, kızımın yanındaydık. Mucizevi bir şekilde kurtulmuş olduk. Depremi orada da hissettik ve yaklaşık 12 gün dışarıda kaldık. Tabii o arada evimizin ne olduğunu, Doğanşehir'de durum nedir, merak ettik. Evimizin tamamen yıkıldığını öğrendik.



Bir süre sonra eşim ile Doğanşehir'e geldik. İlçenin büyük bir bölümünün depremlerden etkilendiğini öğrendik. Yıkılan evimizden bir komşumuzun vasıtası ile sadece kızımın fotoğrafının basılı olduğu bir yastık vardı, onu kurtarabildik. Onu hala saklıyorum. O gün komşularım tarafından o yastık, bana verilince çok duygulandım.