Güllü'nün son doğum gününden yürek burkan görüntü: Tek dileği yine evlatlarıydı

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ise ölümü şüpheli bularak şarkıcının kızını "kasten öldürme" suçlamasıyla, yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Sanatçının kızı Tuğyan Ülken Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızı ise hakkındaki hiçbir suçlamayı kabul etmedi.

SULTAN'IN "TUĞYAN, GÜL ANNEYİ İTTİ" DEDİĞİ İDDİASI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde “Tuğyan, Gül anneyi itti” şeklinde ifade verdiği iddia edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı olduğunu tekrar hatırlattı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi.

Öksüz, gözaltındaki kişilerin şu ana kadar konuşmadığını ve olayla ilgili gerçeği henüz anlatmadıklarını sözlerine ekledi.

GÜLLÜ'NÜN SON DOĞUM GÜNÜ DİLEĞİNDE DE EVLATLARI DİLİNDEYDİ

Soruşturma sürerken, 52 yaşında hayatını kaybeden Güllü’nün son doğum gününde pastasındaki mumları üflerken dileklerini ifade ettiği anlar ortaya çıktı.

Merhum sanatçı doğum günü pastasını üflerken sevdiklerini, çocuklarını ve torununu anarak şu ifadeleri kullandı:

Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerimin ömrünü uzun eyle. Evlatlarıma dilediğim gibi bu veledin de üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle. Çok manidar çok kıymetli bir doğum günü pastası, çok teşekkür ediyorum.

Pastanın üzerinde Güllü ile torununun fotoğrafının yer aldığı, doğum günü kutlamasına Tuğyan’ın da katıldığı görüldü.

Sanatçının son doğum günü dileği, yaşanan gelişmelerin gölgesinde sevenlerini bir kere daha üzdü.