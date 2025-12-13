Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi: Hayati riski devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Manisa Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Durbay’ın, klinik durumu ağırlaştı ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: