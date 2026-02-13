Abone ol: Google News

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 02:26
  • Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
  • Ulaşımda aksamalar yaşanırken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
  • Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

