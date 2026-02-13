Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü

- Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
- Ulaşımda aksamalar yaşanırken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
- Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmaları başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarıda bulunduğu Adana'da sağanak akşam saatlerinde etkisini gösterdi.
Yaklaşık bir saat süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye ve itfaiye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.