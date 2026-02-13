Antalya ve Mersin'in bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda etkisini artırması beklenen şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına şeklindeki olumsuz hava koşullarının risk oluşturduğu belirtildi.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların göz önünde bulundurulduğu kaydedilen açıklamada öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerinde 13 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı aktarıldı.

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Mersin'de ve ilçelerinde beklenen kuvvetli yağış dolayısıyla ise Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.