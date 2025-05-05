Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Adana’nın Feke ilçesinde evlenen Ahmet Duru ve Esra Şahin çifti, düğünlerine sıra dışı bir araçla gitti.

Damat Duru, çiftçi kökenine vurgu yapmak için traktörünü süsleyip, gelin alma aracına dönüştürdü.

Renkli görüntülerle başlayan düğün, çiftin mutluluğuna sahne oldu.

GELİN TRAKTÖRLE GELDİ

Damat Ahmet Duru, gelin Esra Şahin’i babaevinden kurdele ve çiçeklerle süslediği traktörüyle aldı.

Traktörle ilçede tur atan çift, dikkat çeken bir konvoya dönüştü.

FESTİVAL ALANINDA DÜĞÜN

Çift, daha sonra Camız Gölü Festival Alanı’nda düzenlenen törende evlendi.

Duru, çiftçi bir aileden geldiğini ve traktörle gelin almanın kendisi için anlamlı bir tercih olduğunu söyledi.