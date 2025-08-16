Adı AK Parti ile anılıyordu: Mansur Yavaş'tan iddialara cevap

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia...

23 yıl görev yaptığı CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi, gündemi belirlemeye devam ediyor.

CHP'DEN KOPUŞLAR SÜRÜYOR

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi gündemdeki yerini korurken, kulislere CHP'den yeni kopmaların olacağı iddiaları yansıdı.

MANSUR YAVAŞ İDDİASI

İki büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti ile görüştüğü öne sürülürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı geçti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

İDDİALAR YALANLANDI

Yapılan açıklamada, "Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"KİRLİ KAMPANYALARA İTİBAR EDİLMESİN"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: