Adı AK Parti ile anılıyordu: Mansur Yavaş'tan iddialara cevap

Ankara kulislerini hareketlendiren iddia...
23 yıl görev yaptığı CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi, gündemi belirlemeye devam ediyor.
CHP'DEN KOPUŞLAR SÜRÜYOR
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi gündemdeki yerini korurken, kulislere CHP'den yeni kopmaların olacağı iddiaları yansıdı.
MANSUR YAVAŞ İDDİASI
İki büyükşehir belediye başkanının daha AK Parti ile görüştüğü öne sürülürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın da adı geçti.
AÇIKLAMA YAPILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.
İDDİALAR YALANLANDI
Yapılan açıklamada, "Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
"KİRLİ KAMPANYALARA İTİBAR EDİLMESİN"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.