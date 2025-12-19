Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hiçbir şeyden çekinmiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

İfadeye çağırıldıktan sonra, "Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum" diyerek Milano'dan özel uçakla yola çıkan ve Türkiye'ye gelen Sadettin Saran'ı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yönetici Hulusi Belgü ve taraftarlar karşıladı.

Taraftarlara yaptığı kısa konuşmada, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diyen Saran, sabah erken saatlerde adliyeye giderek ifade verecek.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın avukatı Ali Alper Alpoğlu, Saran'ın basketbol maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya'ya gittiğini, adli süreci öğrenmesinin ardından ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Alpoğlu, yaptığı paylaşımda Saran'ın talebi doğrultusunda bilgilendirmede bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: