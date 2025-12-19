Adli Tıp Başkanı Aslıyüksek: Saç örneğiyle 12 aya kadar geriye dönük tespit mümkün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları gündem oldu.

İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte Ensonhaber yazarı Adem Metan'a açıklamalarda bulunan Adli Tıp Kurumu Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Hızır Aslıyüksek, yasaklı madde tespitine yönelik testlerle ilgili toplumda yerleşmiş bazı yanlış kanaatlere açıklık getirdi.

Saç telinden yapılan analizlerin yalnızca birkaç ayla sınırlı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aslıyüksek, bu konuda net konuştu.

"TEK ÖRNEKLE BİR YIL GERİYE GİDİLEBİLİYOR"

Aslıyüksek, saçtan alınan tek bir örnekle kişinin son 12 ay içindeki yasaklı madde kullanımına ilişkin sonuçlara ulaşılabildiğini belirterek, “Saç örneği bize 12 aya kadar geriye dönük veri sağlar. Bu süre 3 ayla sınırlı değildir” dedi.

TESTLERİN SÜRESİ VE KAPSAMI

Açıklamalarında farklı biyolojik örneklerden yapılan analizlerin zaman aralıklarına da değinen Aslıyüksek,

Kan testlerinin yaklaşık 1 gün,

İdrar testlerinin 1 ila 7 gün,

Tırnak örneklerinin ise yaklaşık 3 aya kadar geriye dönük tespit imkânı sunduğunu ifade etti.

SON TEKNOLOJİ ANALİZ YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR

Tüm testlerin ileri teknoloji laboratuvar sistemleriyle yapıldığını vurgulayan Aslıyüksek, analizlerin bilimsel ve teknik açıdan yüksek doğruluk oranına sahip yöntemlerle gerçekleştirildiğinin altını çizdi.