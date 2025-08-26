Adıyaman'da toplu konut alanlarındaki okullar eğitime hazır

6 Şubat 2023'te, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, bölgedeki 11 ilde yıkma neden oldu.

Depremin hemen ardından başlayan yeniden inşa çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden birisinin kurulduğu Adıyaman’ın İndere (Karadağ) toplu konutlarında, 6 okul yapıldı.

Örenli Mahallesi'ndeki konut alanında ise 2 okul yapıldı.

OKULLAR EĞİTİME HAZIR

İndere'de inşa edilen 16 bin 467 konutta yaşayacak olan depremzedeler için 2 ilkokul, 2 ortaokul, 1 lise ve 1 imam hatip ortaokulu açılması planlandı.

İndere’deki 2 okulda 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilk ders zili çalacak.

Diğer 4 okul ise yıl içerisinde açılacak. Örenli’de yapılan 1 ilkokul ve 1 ortaokul da eğitim öğretime hazır.

"6 TANE 32 DERSLİKLİ MODERN OKUL BİNAMIZ VAR"

Okullarla ilgili bilgi veren Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bu şekilde 6 tane 32 derslikli gerçekten modern okul binamız var. Bunların tamamı yapıldı. İlk etapta 2 tanesini eğitim öğretimin ilk gününe açmış olacağız. Ve izlemeye devam edeceğiz; süreç içerisinde hemen arkasından gelen o 6 okulun tamamını açmış olacağız. Bu 6 okulun iki tanesini ortaokul, 2 tanesini ilkokul, 1 tanesini lise, 1 tanesini de imam hatip ortaokulu olarak şimdilik değerlendirmeyi düşünüyoruz, bu genel planımız. Buna benzer bir şekilde aşağıda 3034 konutun olduğu Örenli alanımızda da 1 ilkokul, 1 ortaokulumuz tamamlandı." diye konuştu.