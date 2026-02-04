Abone ol: Google News

Adıyaman'da zaman 3 yıl önce 04.17'de durdu

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman’da, kentin simgelerinden biri olan saat kulesi 3 yıldır 04.17’yi gösteriyor.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 13:36
  • Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki deprem sırasında saat 04.17'de duran saat kulesi, depremin simgesi oldu.
  • Adıyaman Belediyesi, halkın isteğiyle saatlerin durduğu 04.17'de kalmasına karar verdi.
  • Saat kulesinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu.

Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.

BELEDİYE KARAR ALDI: BÖYLE KALACAK

Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi.

Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta, çevre düzenlemesi yapıldı.

Saat kulesinde, depremin ilk iki yıl dönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.

