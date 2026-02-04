Adıyaman'da zaman 3 yıl önce 04.17'de durdu

- Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki deprem sırasında saat 04.17'de duran saat kulesi, depremin simgesi oldu.
- Adıyaman Belediyesi, halkın isteğiyle saatlerin durduğu 04.17'de kalmasına karar verdi.
- Saat kulesinde anma etkinlikleri düzenleniyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
6 Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'ın simgesi olan saat kulesinde de zaman durdu.
Depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat, depremin simgesi haline geldi.
BELEDİYE KARAR ALDI: BÖYLE KALACAK
Adıyaman Belediyesi, vatandaşların talebi ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'ndaki saatlerin 04.17'de bırakılmasına karar verdi.
Kulede 4 farklı yöne bakan saatlerin bulunduğu kavşakta, çevre düzenlemesi yapıldı.
Saat kulesinde, depremin ilk iki yıl dönümünde anma etkinliği düzenlenmişti.