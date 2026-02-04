Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli liderliğinde başlatılan süreçte çalışmalar sürüyor.

Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DEMİRTAŞ İÇİN MAHKEME KARARLARINA UYULMALI"

"Umut hakkı ve Demirtaş'ın tahliyesi konusunda mutabakat var mı?" sorusuna yanıt veren Yıldız, şunları kaydetti:

Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse, tahliye konusunda bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım.

"ÇERÇEVE METNİ HAZIRLAYACAĞIZ"

Komisyonun son toplantısı hakkında da konuşan Yıldız, "Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hatırlayacağız.

Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay." dedi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında, konuşmasını Şeyh Edebali’nin sözlerine atıfta bulunarak bitirmişti. "Gerçek inanç ve dava insanları sabah doğup akşam ölenlerden olamaz” diyen Bahçeli, sözlerini “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." diyerek tamamladı.