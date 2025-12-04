Adli emanette 154 milyonluk vurgun: Soygunu adım adım planladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yılların en büyük vurgunu...

İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanan hırsızlık olayının yankıları sürüyor.

ADLİYENİN EMANETİ SOYULDU

Adliyenin adli emanet kasası soyuldu ve yaklaşık 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaya ilişkin adli emanet sorumlusu katip Kemal Demir gözaltına alındı.

ALTINLARI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ÇIKARDI

Adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın, altınları adliyeden siyah poşetlere tek seferde yükleyip, market arabasına benzer tekerlekli bir arabayla çıkardığı tespit edildi.

KASALAR BOŞ ÇIKTI

Olay Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nun sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından, 1 Aralık'ta yapılan denetimde ortaya çıktı.

2021'den bu yana adli emanet büroda katip olarak çalışan Erdal Timurtaş'ın, 'Ailevi sorunlarım var' dedikten sonra yıllık izne çıktığı ve uzun zamandır işe gelmediği belirlenince durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı, anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal Demir isimli katipte bulunan kasaları açtırdı. Kasaların içlerinin boş olduğu görüldü.

25 KG ALTIN, 50 KG GÜMÜŞ

Soruşturma kapsamında adli emanet büroda araştırmalar devam ederken, tespit edilebilen emanetleri çalınan dosyaların, geçtiğimiz aylarda göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayında çalınan emanetler olduğu belirlendi.

Tespit edilen tutarın toplamda 154 milyon liralık (2 milyon 735 bin sterlin) olduğu saptandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Erdal Timurtaş ve Kemal Demir hakkında gözaltı talimatı verildi.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Yapılan araştırmada Erdal Timurtaş'ın, eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğu ile beraber 19 Kasım'da 08.22 sularında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Erdal Timurtaş'ın İngiltere'ye daha önce bir defa daha gittiği tespit edilirken, mart ayında ise vizeye sunmak için adliyeden görevlendirme belgesi aldığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınan Kemal Demir ise sorguya alındı.

Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil diğer tüm personelin de ifadeleri alındı.

Öte yandan şüphelilerin ev adreslerinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanılmadı.

"ÇARŞINIZ PAZAR OLSUN"

Erdal Timurtaş'ın arkadaşlarına, "Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin" şeklinde mesaj attığı da öğrenildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

EŞİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Son yılların en büyük vurgununa imza atan Erdal Timurtaş'ın sınıf öğretmeni olan eşi Esma Timurtaş'ın, Esenyurt'taki bir ilkokulda ücret karşılığı ders verdiği ve birkaç aydır çevresine "Biz vizemizi aldık, İngiltere'ye yerleşeceğiz." dediği ortaya çıktı.

İki çocuk annesi Esma Timurtaş ile ilgili polis, okuldaki ve okul çevresindeki tüm kameraları incelemeye aldı.