Adli emanette büyük vurgun: Altınların görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu olay...

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosunda yaşanan soygunla ilgili soruşturma sürerken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Emanet bürosundan 147 milyon TL değerinde 25 kg altın ve 50 kg gümüş çalan büro çalışanı Erdal Timurtaş, eşi Esma Timurtaş ile İngiltere’ye kaçarken, büro sorumlusu şüpheli Kemal Demir ise tutuklandı.

Zanlı Erdal Timurtaş’ın büroda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandığı ve dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttığı belirlendi.

ALTINLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Süreç bu şekilde devam ederken, adli emanetten çalınan altınların bir kısmının görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde külçe altınların ve farklı ebatlardaki takıların yer alması dikkat çekti.

Bu altınlar farklı bir operasyon kapsamında yakalanmış ardından adli emanet odasına getirilmişti.

GÜNÜ GÜNÜNE HESAPLADI

Ayrıca Timurtaş, bürodaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti.

Zanlının soygun tarihi olan 13 Kasım’ı da özellikle seçtiği ortaya çıktı.

13 Kasım’ın Milli Savunma Bakanlığı’na 3 ayda bir yapılan silah teslim günü olduğu, Timurtaş’ın bu yoğunluğu soygunu perdelemek için kullandığı öğrenildi.

SAVCI ORTAYA ÇIKARDI

Soygunun ise aynı zamanda Yenidoğan Çetesi soruşturmasının savcısı olan Yavuz Engin’in yıllık izin dönüşünde 1 Aralık’ta yaptığı anlık denetimde ortaya çıktığı tespit edildi.

Öte yandan Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı’nın avukatı Aydın Matar da soygun soruşturmasında tutuklanan Kemal Demir’in avukatlığını üstlendi.