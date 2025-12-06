CHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin yeni A Takımı...

CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu üç günlük bir programla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik PM, tüzük gereği bugün ilk toplantısını yaptı.

MYK LİSTESİ BELİRLENDİ

CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için belirlediği isimleri, Parti Meclisi’nin onayına sundu.

Toplantıda Özel, tüm parti kurullarının uyum içerisinde çalışmasının önemini vurguladı.

YENİ BİRİMLER

Anıtkabir ziyaretinin ardından Özel, CHP Genel Merkezi’ne geçti. Özel başkanlığındaki Parti Meclisi Toplantısı, saat 11.20’de başladı.

Özel toplantıda, yeni MYK’sini duyurdu. Gölge kabine MYK’den ayrılarak, CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlandı.

Yeni MYK’da, bazı birimler bölünerek yeni birimler kuruldu. Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere yer vermedi.

YERLERİNİ KORUYANLAR

Mevcut MYK’de yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen isimlerin yeni MYK’de de yerlerini koruduğu öğrenildi.

CHP MYK’deki hukuk ve seçim işleri birimleri ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

Özel, A Takımı’na Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgik, Serkan Özcan ve Zeynel Emre isimlerini ekledi.

CHP'NİN A TAKIMI

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

Merkez Yönetim Kurulu listesi şöyle oldu:

1- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

2- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

3- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

4- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

5- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

6- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

7- Seçim İşleri: Gül Çiftçi

8- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

9- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

10- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

11- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

12- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

13- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

14- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

15- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

16- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

17- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

18- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YENİ MYK'DA YOKLAR

CHP’de, 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde MYK’de yer alan 12 isme yeni MYK’de yer verilmedi.

Yeni MYK’de yer almayan bazı isimlerin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görevlendirileceği bildirildi.

Özel’in yeni MYK’de yer vermediği isimler, şöyle kaydedildi:

- Suat Özçağdaş

- Yalçın Karatepe

- Pınar Uzun Okakın

- Gülşah Deniz Atalar

- Sevgi Kılıç

- Deniz Yücel

- Gamze taşcıer

- Aylin Nazlıaka

- Murat Bakan

- Erhan Adem

- Necati yağcı

- Zeliha Aksaz Şahbaz

ÖZEL’DEN İLK MESAJ

CHP Lideri Özel, ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda kurmaylarına, "Zor bir dönemden çıktık. Yeni bir zorlu dönem bizleri bekliyor" dedi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, "Birlikte mücadele" vurgusunu yaptı.

Özel’in öte yandan, partideki tüm birimlerin birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasının önemine de dikkati çektiği belirtildi.