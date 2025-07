AFAD güncelledi: Türkiye’nin deprem haritası değişti! İşte, riskli bölgeler…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye, jeolojik yapısı gereği her an sarsılma riskiyle karşı karşıya. Uzmanlar ise deprem tehlikesine karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda her fırsatta vurgulanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2025 yılı itibarıyla güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlike Haritasını erişime açtı.

Yeni harita, Türkiye genelinde aktif fay hatlarını, bu hatlara yakınlık derecesine göre il ve ilçelerin sismik risk seviyelerini renk kodlarıyla detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

Teknolojik altyapısı geliştirilen harita sayesinde kullanıcılar, yaşadıkları bölgeyi kolayca seçip depremsellik derecesini metrekaresiyle birlikte görebiliyor.

İŞTE GÜNCEL DEPREM HARİTASI

AFAD’ın yayımladığı bu harita, sadece bilgi amaçlı değil, aynı zamanda önleyici adımlar için de rehber niteliği taşıyor.

Risk seviyesinin düşük olduğu bölgelerde bile zemin yapısı, bina dayanıklılığı ve yapılaşma planları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bireysel farkındalığın artması ve yerel yönetimlerin zemin etütleriyle hareket etmesinin yaşanacak olası depremlerde hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor.

AFAD’ın verilerine göre Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak, sismik aktivitesi düşük şehirler şöyle sıralanıyor:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Şehrin tamamı 4. ve 5. derece risk grubunda.

Karaman: En düşük riskli illerden biri olarak öne çıkıyor.

Nevşehir: 4. derece risk seviyesinde.

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece risk bölgeleri arasında yer alıyor.

Ankara: Başkent genel olarak 3. derecede yer alsa da, Etimesgut ve Mamak gibi ilçeler 4. derece risk taşıyor.

Deprem açısından en güvenli kabul edilen şehirler arasında Karadeniz kıyıları da bulunuyor. İşte yapılaşma açısından da güvenli kabul edilen bazı iller:

Bartın: Fay hattına 132 km mesafede yer alıyor.

Zonguldak: 2. derece risk grubunda ama sismik aktivitesi oldukça düşük.

Sinop: Türkiye’nin en sakin sismik geçmişine sahip şehirlerinden biri.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz’in göreceli olarak güvenli şehirleri arasında.

Bazı şehirlerde kıyı bölgeleri riskli olmasına rağmen, iç kesimlerdeki ilçeler daha az tehlike arz ediyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor.

Antalya: İl genelinde zemin yapısına göre farklılıklar görülüyor.

Artvin: Sahil kesimleri riskli; iç bölgeleri ise daha güvenli kabul ediliyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ise en yüksek risk grubunda yer alıyor. İşte liste:

Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük

Düzce, Bolu, Sakarya (Adapazarı), Yalova, Kocaeli, İstanbul

Çanakkale, Balıkesir, Bursa

Bu şehirler, büyük yıkımlara