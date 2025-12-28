İsrail basını: Türkiye'nin hamlesi İsrail'in İran koridorunu kapatabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Zman haber sitesi Türkiye ile İsrail arasındaki gerçek stratejik fay hattının Suriye sahası ve özellikle ülkenin hava sahası üzerinde şekillendiğini yazdı.

Haberde Türk politikasında yaşanabilecek olası bir değişikliğin İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini ciddi biçimde kısıtlayabileceğine vurgu yapıldı.

TÜRKİYE'NİN ATABİLECEĞİ ADIMLAR ENDİŞE YARATIYOR

İsrail medyasında Türkiye'nin Suriye üzerinde İsrail'in hava faaliyetlerini zorlaştırabilecek adımlar atma ihtimali giderek daha fazla tartışılıyor.

Bu adımlar arasında hava savunma sistemlerinin aktif şekilde işletilmesi ve Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait üslerden keşif uçuşları yapılması gibi seçenekler yer alıyor.

"SURİYE HAVA SAHASI KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Analize göre Suriye hava sahası geçtiğimiz haziran ayında İran'la yaşanan çatışmada kritik rol oynadı.

Türkiye'nin Suriye sahasına, özellikle de havadan müdahil olması durumunda İsrail'in İran'a yönelik olası yeni operasyonlarında ciddi zorluklarla karşılaşabileceği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN DEVREYE GİRMESİ İSRAİL AÇISINDAN STRATEJİK SORUN"

Zman, İsrail Hava Kuvvetleri'nin temel hedeflerinden birinin İran'ın başkenti Tahran'a giden açık bir hava koridorunun muhafaza edilmesi olduğunu belirtti.

Haberde bu denklemde Türkiye'nin devreye girmesinin İsrail açısından önemli bir stratejik sorun alanı oluşturabileceğine vurgu yapıldı.