AFAD'dan Balıkesir'e 25 milyon liralık acil yardım ödeneği

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Pazartesi akşam saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN BALIKESİR'E ÖDENEK

AFAD açıklamasında, “Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla aziz milletimizin yanındadır” ifadelerine yer vererek, bölgedeki çalışmalara destek sağlanması amacıyla Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini duyurdu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı değerlendirmede, daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirterek, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: