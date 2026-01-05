Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüşecek: Gündemde Gazze, Ukrayna ve Venezuela var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’la telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Söz konusu görüşmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında işaret ettiği üzere 5 Ocak Pazartesi günü, yani bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

"TRUMP'LA PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile gerek (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve 'Gönüllüler Konferansı' adı altında olacak ve benim adıma oraya dışişleri bakanım (Hakan Fidan) katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız."

RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

Görüşmede ele alınacak konular arasında Rusya–Ukrayna savaşı da olacak. Putin ve Zelensky ile sürdürülen temaslar ile birlikte, Türkiye’nin arabuluculuk rolü de masada bulunacak.

VENEZUELA’DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Telefon görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen bir diğer başlık ise Venezuela olacak.

Ülkedeki son siyasi ve bölgesel gelişmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında değerlendirilmesi öngörülüyor.

GAZZE MESAJI

Görüşmenin önemli başlıklarından biri de Gazze olacak.

Gazze’de derinleşen insani kriz, İsrail’in saldırıları ve insani yardımların engellenmesi konularının gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump’a uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye ile ABD arasındaki temasların, bölgesel krizlerin yönetimi ve diplomatik denge açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekilirken, Ankara’nın özellikle mazlum coğrafyalar konusunda aktif ve kararlı diplomasi yürütmeye devam ettiği ifade ediliyor.