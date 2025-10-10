Afyonkarahisar'da CHP'li meclis üyesinin para görüntülerine soruşturma

CHP'li belediyelerde para dolu çantalarla alınan rüşvetler gündem olmaya devam ediyor.

Bu kez Afyonkarahisar'da CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Kadem, para dolu çantayı alırken görüntülendi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Sosyal medyadan yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Kadem, "Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum." dedi.

"HUKUKİ SÜREÇLER DEVREYE GİRER"

Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer." diye konuştu

BELEDİYEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Haberde ismi geçen Belediye Meclis Üyesi ile ilişkilendirilen iddialar üzerine, konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.