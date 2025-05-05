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DHA

İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında mayına basıp ağır yaralanmıştı.

Özen, önceki gün kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için bugün Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde cenaze töreni düzenlenirken törende, şehidin 4 yaşındaki kızının sözleri yürekleri dağladı.

"TOPLU İĞNE BABAMA BATIYOR"

Yaşanan olayda, bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı.

Komutanın "Dikkat edelim iğne sana batmasın." sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Uzman Çavuş Önder Özen için bugün Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesi şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için ailesinin evine getirildi.

KARDEŞİNİ ASKER SELAMI VEREREK KARŞILADI

Şehidin naaşını taşıyan ambulans sirenler çalarak eve doğru geldiği sırada anne Havva Özen ile kardeşinin şapkasını takan Tayfun Özen, ayağa kalkıp asker selamı verdi.

Helallik alındıktan sonra Özen'in naaşı, Çobanözü İlkokulu bahçesindeki tören alanına getirildi.

Cenaze törenine; Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, il protokolü, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞINDA ASKER ŞAPKASIYLA BABASININ TABUTUNA SON KEZ BAKTI

Tören alanında şehidin eşi Yeşim Özen ve annesi Havva Özen, birbirini teselli etmeye çalıştı.

Anne Havva Özen, gelinine, "Siz bana şehidimin emanetisiniz." diyerek seslendi. Vali Yiğitbaşı ve Başkan Köksal da şehidin kızı Alya, eşi Yeşim ve annesi Havva'yı teselli etmeye çalıştı.

Tören boyunca elindeki oyuncağı bırakmayan şehidin kızı Alya, annesi ve diğer yakınları tabutun başında ağlarken bir görevlinin kucağında, başında asker şapkasıyla babasının tabutuna son kez baktı.

ŞEHİDİN NAAŞI KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Tören öncesinde Hasan Özen de oğlunun tabutuna sarılırken, fenalık geçirdi.

Hasan Özen'e sağlık ekibi müdahale etti. Yeşim Özen ve Havva Özen de tabuta sarılıp, ağladı.

Yeşim Özen gözyaşı dökerken şehidin annesi Havva Özen, "Ağlama, ağlama. İsteğini bana da dile. Ben bak ağlıyor muyum? Vali, komutanlar var, ağlama. Artık benim kanadım altındasınız. Ben size bakacağım. Ne isterseniz yapacağım. Sen yeter ki bana telefon et. 'Anne ben şunu istiyorum' de, ben sana getiririm." dedi.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.