Uğur İbrahim Altay: Dünya Gazze'deki açlığa sessiz kaldıkça gıda güvenliğindeki çabalar eksik kalacak

Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yaptığı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi’nin 6'ncısı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

AgriCities ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye ile birlikte Asya'dan ve Afrika'dan yerel yönetim başkanlarının ve temsilcilerinin katıldığı kongrede konuştu.

"GAZZE'DEKİ DRAM İNSANLIĞIN SINANDIĞI BİR ALANDIR"

Uğur İbrahim Altay konuşmasında tarımın sadece üretim meselesi değil; beslenme, istihdam, enerji ve çevre politikalarının kalbinde yer alan stratejik bir sektör olduğunu kaydetti.

Altay, "Gazze'de yaşanan dram, bizlere göstermektedir ki; gıda güvenliği artık sadece tarım politikalarıyla çözülebilecek bir mesele değil, aynı zamanda vicdanların, insanlığın ve uluslararası adaletin sınandığı bir alandır. Dünya, Gazze'deki açlığa sessiz kaldıkça, gıda güvenliği konusundaki tüm çabalar eksik kalacağı açıktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "Avrupa'nın en büyük tarımsal üretim gücü olurken dünyanın da en büyük yedinci tarım ekonomisi olmayı başardık. 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi'nin sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AgriCities Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programda; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuştu.

"TARIM SADECE BİR ÜRETİM SEKTÖRÜ DEĞİL, GELECEĞİN GARANTİSİDİR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dünyada tarımın stratejik bir alan haline geldiğine değindi.

Pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Sekmen, şöyle konuştu:

Tabii bu arada gıda güvenliği, iklim değişikliği, artan nüfus ve enerji krizleri tarımın önemini daha da artırmaktadır. İklim değişikliğinin getirdiği sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz. Bu bakımdan tarıma daha çok önem vermemiz gerektiğini, hele hele mikro bazda alacağımız tedbirleri belediyelerin gözetiminde, denetiminde daha faydalı hale getireceğimizi hep beraber hissediyoruz.



Bu nedenle tarımı sadece bir üretim sektörü değil, geleceğimizin garantisi olarak görmek zorundayız. Biz belediyeler çiftçimizin yanında olmalı, üreticimizin sadece destekleyen değil aynı zamanda yönlendiren ve örgütleyen bir aktör olmalıyız. Böyle bir toplantının Erzurum'da tertip edilmesinden dolayı AgriCities Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum.

"TARIMSAL ÜRETİMİ AYAKTA TUTAN İKLİM DENGESİ BOZULUYOR"

AgriCities ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarih boyunca ilim ve irfanın, kahramanlık ve direnişin kalesi olmuş Erzurum'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin artık dünyanın her köşesinde hissedildiğine vurgu yapan Altay, şunları söyledi:

Su kaynaklarımız hızla azalıyor, tarımsal üretimi ayakta tutan iklim dengesi bozuluyor. Gıda güvenliği ciddi şekilde tehdit altına girdi. Yalnızca gelecek için değil, bugün için bile kritik bir sorunla karşı karşıyayız. Artan sıcaklıklar, kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle tarım alanlarımız ciddi bir risk altında bulunuyor.



İklim kuşaklarının kuzeye doğru kaymasıyla birlikte, geleneksel olarak belli bölgelerde yetiştirilen ürünler artık farklı coğrafyalara taşınmak zorunda kaldı. Bu da şehirlerimizi tarımsal üretim açısından giderek daha elverişsiz hale getiriyor.

"ULUSLARARASI KURULUŞLAR GIDA GÜVENLİĞİNDE DAHA ETKİN ADIMLAR ATMALI"

Altay, yalnızca iklim krizinin değil; savaşlar ve çatışmaların da dünya üzerinde, gıda güvenliği üzerinde büyük tehdit oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Hepimizin hatırladığı Ukrayna-Rusya gıda koridoru krizi, bize tarımın ve gıda güvenliğinin sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda stratejik ve siyasi bir unsur olduğunu bir kez daha gösterdi.



Milyonlarca insanın sofrasına ulaşacak ekmeğin, savaşlar nedeniyle nasıl tehlikeye girdiğini hepimiz yakından görmüş olduk. Bu tablo, gıda güvenliğinin artık ulusal güvenlikten ve küresel barıştan ayrı düşünülemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır.

"BU SOYKIRIM GIDA GÜVENLİĞİNİN KÜRESEL BARIŞLA İLİŞKİSİNİN BİR İSPATIDIR"

Öte yandan, Gazze'de yıllardır süren soykırımın, yalnızca masum canları değil, aynı zamanda en temel insani ihtiyaçlara erişimi de hedef aldığını vurgulayan Altay, şöyle devam etti:

Ufacık çocukların açlıktan hayatını kaybettiği, annelerin ekmek bulamadığı, insanların bir yudum suya hasret kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız.



Bu, sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin küresel barışla ne kadar ilişkili olduğunun acı bir ispatıdır.

"DÜNYA GAZZE'DEKİ AÇLIĞA SESSİZ KALDIKÇA, TÜM ÇABALAR EKSİK KALACAKTIR"

Gazze'de yaşanan dram, bizlere göstermektedir ki; gıda güvenliği artık sadece tarım politikalarıyla çözülebilecek bir mesele değil, aynı zamanda vicdanların, insanlığın ve uluslararası adaletin sınandığı bir alandır.



Dünya, Gazze'deki açlığa sessiz kaldıkça, gıda güvenliği konusundaki tüm çabaların eksik kalacağı açıktır.

"ÜLKEMİZ TARIMDA GÜÇLÜ BİR KALKINMA YAŞAMIŞTIR"

Altay, Türkiye'nin küresel gıda güvenliğinde söz sahibi bir ülke haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarımda adeta güçlü bir kalkınma yaşamıştır. Çiftçimiz, üreticimiz her zaman desteklenmiş, modern sulama yatırımları, tarımsal destekler, kırsal kalkınma projeleri ve teknoloji odaklı yeniliklerle tarımsal üretimde yeni bir seviyeye ulaşmıştır.

"ÜLKE OLARAK İLK DEFA 70 MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞTIK"

Bugün Türkiye, sadece kendi vatandaşını doyuran değil, aynı zamanda yüzlerce ülkeye tarım ürünü ihraç eden, küresel gıda güvenliğinde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıkmıştır. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girerken ülke olarak ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştık. Bu süreçte emeklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Sayın Bakan Yardımcımıza ve bakanlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim.

"AGRICITES DÜNYADA ÖNEMLİ BİR PLATFORM HALİNE GELDİ"

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin, 2019 yılında Konya merkezli kurulduğunu anımsatan Altay, kısa zamanda dünyanın farklı bölgelerinden pek çok şehirle güçlü bağlar kurarak deneyim paylaşımı için önemli bir platform haline geldiğini paylaşarak, şunları kaydetti:

"İşte bu tecrübelerle; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği çatısı altında bir araya gelmemiz, yalnızca Türkiye'deki başarılarımızı paylaşmak için değil; aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerle dayanışma içerisinde ortak bir tarım vizyonu oluşturmak içindir. Tarım, sadece üretim meselesi değil; beslenme, istihdam, enerji ve çevre politikalarının kalbinde yer alan stratejik bir sektördür.

Bizler, yerelden başlayan kalkınma hareketiyle sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi çözümler üretmek zorundayız. Bu doğrultuda, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğini daha da etkili bir noktaya taşımak, iş birliklerini çoğaltmak ve güçlü bir uluslararası ağ oluşturmak önümüzdeki en önemli görevlerden biridir."

"AMACIMIZ, DÜNYAYI TÜKETMEDEN İNSANLIĞI DOYURMAKTIR"

Altay, başkanlığını yürüttüğü UCLG Teşkilatı'nın da tarım ve gıda güvenliği konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Amacımız açıktır; dünyayı tüketmeden insanlığı doyurmak. Bunun yolu da sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve adil paylaşım ilkelerini hayatın merkezine koymaktan geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Altay, Afrika'dan, Asya'dan gelen katılımcılara teşekkür ederek, "Burada kendimizi evimizde hissediyoruz, çünkü değerli valimiz Konyalı. Onun buradaki üstün hizmetlerini görmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum. Değerli milletvekilimize ve ev sahipliğinden dolayı kıymetli abimiz belediyecilikte çok şey öğrendiğimiz Mehmet Sekmen Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"ERZURUM'DA SU KAYNAKLARINI HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, şöyle konuştu:

Önümüzdeki dönemde kuraklıklarla alakalı büyük endişelerimiz var. Biraz önce Uğur başkanımız söyledi. İklimin bozulmasıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının da en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında temiz su kaynakları ve temiz topraklara ulaşma kavgasıdır. Böyle bir ortamda Türkiye’nin büyük bir değeri olan Erzurum’umuzda bu kaynakları harekete geçirmek için çok büyük destek bekliyoruz. Bu kongreyi düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.

"TOPRAĞA VE SUYA SAHİP ÇIKAN TOPLUM GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKAR"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş yıllarda yaşadığımız iklim krizleri, salgınlar ve küresel ölçekteki ekonomik dalgalanmalar bize önemli bir gerçeği göstermiştir. Toprağa ve suya sahip çıkan toplum geleceğine de sahip çıkar. Bu anlayışla kadim şehrimiz Erzurum’da düzenlenen kongrenin yalnızca tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma, sürdürülebilir kalkınma ve insani değerlen güçlenmesine de vesile olmasına niyaz ediyorum. Kongrenin ilimize, ülkemize ve tarım sektörüne hayırlara vesile olmasını diliyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

"BU SÜRECİN ALTINDAN KALKACAK ÜRETİCİLERİMİZDE BÜYÜK BİR AZİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2024 yılı son 53 yılın en sıcak yılı olarak tarihe geçti. Yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 6.3 azaldı. Bununla birlikte küresel ısınma kaynaklı olarak 2050 yılına kadar orman yangınlarında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış bekleniyor. 2050 yılına ülke ve dünya nüfusumuz yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterecek. Bu nüfus beslemek için bugünden yüzde 65-70 daha çok gıdaya ve bunu üretmek için de yüzde 15 daha fazla suya ihtiyacımız var. Bu sürecin altından kalkacak üreticilerimizde büyük bir azim olduğunu biliyoruz."

"SEKTÖRÜ KORUMAK İÇİN RİSKLERE KARŞI DAYANIKLI POLİTİKALAR ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte sektörü korumak için risklere karşı dayanıklı politikalar üretmeye devam ettiklerini kaydeden Gümen, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada 86 milyon vatandaşımızın ve turistlerin gıda ihtiyacını sorunsuz şekilde karşıladık. Ayrıca 32.6 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatı yaparak ülke ekonomimize katkı sağladık. Bu çalışmaların sonucunda Avrupa’nın en büyük tarımsal üretim gücü olurken dünyanın da en büyük yedinci tarım ekonomisi olmayı başardık. 6. Uluslararası Yerel Yönetimler Tarım Kongresi’nin sektörümüz için hayırlara vesile olmasını diliyor, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen AgriCities Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcının yer aldığı kongre, 4 Eylül Perşembe günü sona erecek.