Kar yağdı, İstanbul'da trafik yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da trafik ve kar çilesi...
İstanbul'da haftanın ilk gününde kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.
Okulların sömestr tatilinde olmasına rağmen bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR
Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.
KÖPRÜDE DE YOĞUNLUK VAR
Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk bağlantı yolundan başlıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çakmak-Kavacık arası yoğun.