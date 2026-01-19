Kar yağdı, İstanbul'da trafik yüzde 80'e çıktı Kar yağışının devam ettiği İstanbul'un birçok bölgesinde, saat 08.24 itibarıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Okullar tatil olmasına rağmen bazı ana arterler kırmızıya döndü, yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Okullar tatil olmasına rağmen, birçok ana arterde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da trafik ve kar çilesi... İstanbul'da haftanın ilk gününde kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı. Okulların sömestr tatilinde olmasına rağmen bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor. KÖPRÜDE DE YOĞUNLUK VAR Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk bağlantı yolundan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çakmak-Kavacık arası yoğun.

