Ahilik Haftası başladı mı, ne zaman? Ahilik Haftası tarihleri 2025

Ahilik teşkilatı, Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda o dönem Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş imkanı sağlamak hem de onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici haline getirmek için kuruldu.

Kökleri asırlar öncesine dayanan Ahi birlikleri, özellikle Anadolu'da göçebe Türk boylarının yerleşik hayata geçmesi ve Müslümanlaşmasını sağlayarak birçok önemli işlev üstlendi.

Anadolu'dan başlayarak dünyaya yayılan Ahilik, helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için çalışma sistemiyle yüzyıllardır esnafa rehber oluyor.

Ahi Evran Veli'nin 13. asırda temellerini attığı Ahilik, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çeşitli coğrafyalarda yaşatılmaya devam ediyor.

"Ahiliğin başkenti" olarak adlandırılan Kırşehir'de bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl resmi programla kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Peki; 2025 Ahilik Haftası başladı mı, ne zaman? Ahilik Haftası'nda neler yapılır? Detaylar...

AHİLİK HAFTASI NE ZAMAN 2025

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği işbirliğinde 38. Ahilik Haftası 22-28 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

KUTLAMA PROGRAMI

Yarın Ahi Evran Veli'nin türbesi ziyaretiyle başlayacak kutlamalar kapsamında, Ahi Kitap Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılacak.

Kentte uzun yıllardır mesleğini devam ettirenlere yönelik esnaf buluşması düzenlenecek, yemek yarışmaları yapılacak.

"Uluslararası Ahi Evran ve Ahilik Sempozyumu"nun yanı sıra, 81 ilden gelen "Genç Ahiler"e yönelik program düzenlenecek.

Dualarla çarşı açılışı, yılın Ahisi, kalfası ve çırağına şed kuşatma töreni, ilçe tanıtım günleri gerçekleştirilecek. Kapanış töreninde yılın çırağı, kalfası ve Ahisine ödüllerini verilecek, Ahilik Hizmet Ödülü ve Ahilik Onur Ödülü sahiplerini bulacak.

Cacabey Meydanı'nda hafta boyunca konser ve söyleşiler düzenlenecek, konuklara Ahi pilavı, helvası ve şerbet ikram edilecek.