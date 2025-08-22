Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarına hazır

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin kutlamalarının daha görkemli yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

AHLAT KUTLAMA PROGRAMI

Tarihin seyrini değiştiren şanlı zaferin yıl dönümü için Çarho bölgesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde hummalı bir çalışma yürütüldü.

Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile tematik çadırların bulunduğu alan, 22-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak etkinlikler için hazır hale getirildi.

BİNLERCE MİSAFİR AĞIRLANACAK

Atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, ok atma, güreş, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu millet bahçesi, yurdun dört bir yanından gelen binlerce misafire ev sahipliği yapacak.

MALAZGİRT ZAFERİ TARİHİ VE ÖNEMİ

Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, hem siyasi hem de askeri sonuçlarıyla dünya tarihinin dönüm noktalarındın biri olarak değerlendiriliyor.

Horasan Meliki Çağrı Bey'in son eşinden dünyaya gelen ve 27 Nisan 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyüklükteki Bizans ordusunu yenerek tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etti.