Ahmet Davutoğlu: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

6'lı masadan bahseden ve yeniden bir birliktelik olup olmayacağını değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "6’lı masa toplumsal önemli bir projeydi, bir barış projesiydi, ama maalesef CHP seçim sonrası özellikle mahalli seçim sonrası girdikleri kibirle o büyük toplumsal barış projesini kendileri heba ettiler.

"BEN KÖPRÜLERİ KOPARMA TARAFINDA DEĞİLİM"

Ama ben hiçbir zaman CHP ile veya herhangi bir siyasi partiyle köprünün koparılması tarafı değilim" dedi.

PARTİLERİN YENİDEN BİRLEŞME İHTİMALİ

Davutoğlu akabinde de uzun zamandır Ankara kulislerinde konuşulan, Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşeceğine yönelik iddiaları da değerlendirdi.

"YENİDEN BİRLEŞEBİLİRİZ"

EKOL TV ekranlarında Negehan Alçı'nın programında Davutoğlu, birleşme sinyali verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Eğer orada bir tıkanma varsa bizim güçlü bir alternatif üretmemiz lazım. Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız."