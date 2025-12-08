Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre meteoroloji, bugün 2 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

YAĞIŞ CUMA GÜNÜ ETKİSİNİ AZALTACAK

Haftanın ilk mesai günü yurdun neredeyse tamamında havanın yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağış, cuma günü etkisini azaltacak.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA

Ankara'da hafta ortasına kadar yağış yok.

Çarşamba ve perşembe yağmur görülecek. Sıcaklıklar 10-11 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da, bugün ve perşembe sağanak bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derece civarında...

İzmir'de ise hafta boyunca hava yağışsız, parçalı bulutlu.

Sıcaklığın 16-17 derece olması bekleniyor.

