İlber Ortaylı'dan sanal dünya uyarısı: Arkasında istihbarat örgütleri var

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, uzun süredir gündem yaratan değerlendirmelerine bir yenisini ekledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk kanalına açıklamalarda bulundu.

AVRUPA HAYRANLARINI UYARDI

Ortaylı açıklamalarında, Batı'ya göç etmek isteyenlere uyarılarda bulundu ve sanal dünyadaki tehlikelere dikkat çekti.

Gençler üzerinde istihbarat örgütlerinin büyük çalışmalar yaptığını kaydeden Ortaylı, Avrupa'nın gerçekte hayal edilen gibi bir yer olmadığını söyledi.

Herkesin kendine göre bir dünya düşündüğünü, ABD'nin hayranları ve isteklilerinin hem sağcı hem de solculardan oluştuğunu belirten Ortaylı, "Avrupa'ya giderim ve kurtulurum, kurtulamazsın. Bu çok tehlikeli. Gençler bilmedikleri dünyaya aşık, herkes algıya koşuyor." dedi.

"BAZI YERLERDE SOKAKTA GEZEMEZSİN"

Türklerin çalışkan ve intibakı yüksek bir kavim olduğunu ifade eden Ortaylı, "Batı dünyası algıdan ibaret çünkü önce herkes algıya koşar değil mi? Realite sonra vurur yüzüne. Vurduğu anda artık kabul etmiş olur. Şunu da kabul etmek lazım; Türkler çalışkan ve intibakı yüksek bir kavim. Artık olana intibak ediyor. Öyle yerler var ki hakikaten sokakta gezemezsin doğru dürüst. Mesela şimdi İngiltere o duruma düştü. Hırsız dolu. Yalnız şunu söyleyeyim, İstanbul bütün bu pespayeliğine rağmen henüz daha güvenlik bakımından kötü puan alamaz." diye konuştu.

"İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ GENÇLER TÜRKİYE'DEN KAÇSIN DİYE UĞRAŞIYORLAR"

İlber Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: