Ahmet Davutoğlu, seccadeye basan Kemal Kılıçdaroğlu'nu savundu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bilerek ve isteyerek basmayacağını söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Bizim tarafta bir hata olmazsa, muhafazakarı soğutan bir söylem olmazsa veya Kürt seçmeni tedirgin eden bir şey olmazsa Türkiye'deki seçim yüzde 60 yüzde 40 gibi biter" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda verdiği fotoğrafla çok konuşulmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir seccadenin üzerine bastığı sırada kamuoyuna yansıyan fotoğraflarıyla tepkilere neden oldu.

Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu'ndan özür açıklaması geldi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan durumun kalabalık nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de Elif Çakır ile Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.

"Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız"

Kılıçdaroğlu'nun gündem olan seccade fotoğrafına ilişkin konuşan Davutoğlu, "Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız. Kılıçdaroğlu'nun niyeti o seccadeye basarak seccadeye hakaret etmek mi? Hadi Kılıçdaroğlu'nun dine saygısına inanmadınız da aklını da mı kaybetti? Türkiye'de bir siyasetçi seçim öncesinde böyle bir şey yapar mı?" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Davutoğlu'ndan seçim sonucunun ne olacağına ilişkin bir tahmin de geldi.

"Muhafazakar seçmen soğutulmaz, Kürt seçmen de tedirgin olmazsa kazanıyoruz"

Millet İttifakı'nın bir hata yapmaması durumunda seçimleri yüzde 60'la kazanacağını da öne süren Davutoğlu, "Bizim tarafta bir hata olmazsa, bir söylem hatası olmazsa, kendi içimizde bir hata olmazsa birbirimizin işini kolaylaştırırsak, muhafazakarı soğutan bir söylem olmazsa veya Kürt seçmeni tedirgin eden bir şey olmazsa Türkiye'deki seçim yüzde 60 yüzde 40 gibi biter. Ben seccadeyi bir hata olarak görmüyorum orada bir irade yok." şeklinde konuştu.