Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabıyla bastığı yeni fotoğraf ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun namaz kılınan seccadeye ayakkabı ile basarak verdiği ve tepkilere neden olan pozun ilk kez olmadığını ortaya koyan yeni bir fotoğraf servis edildi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabı ile basarak poz vermesi, siyaset gündemiyle birlikte kamuoyunda da tepkilere neden oldu.

Kılıçdaroğlu her ne kadar bununla ilgili kasıt olmadığını özür dilediğini ve durumun çarpıtıldığını ifade etse de, o pozun tek bir pozdan ibaret olmadığı ortaya çıktı.

Seccadeye ayakkabılarıyla basarak bir kez daha poz verdi

Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada servis edilirken, aslında bu pozun spontane olup olmadığı sorularını akla getirdi.

Çünkü Kılıçdaroğlu, bu karede de seccadeye ayakkabılarıyla basarken görülüyor.

