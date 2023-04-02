Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabıyla bastığı yeni fotoğraf ortaya çıktı

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabı ile basarak poz vermesi, siyaset gündemiyle birlikte kamuoyunda da tepkilere neden oldu.
Kılıçdaroğlu her ne kadar bununla ilgili kasıt olmadığını özür dilediğini ve durumun çarpıtıldığını ifade etse de, o pozun tek bir pozdan ibaret olmadığı ortaya çıktı.
Seccadeye ayakkabılarıyla basarak bir kez daha poz verdi
Kılıçdaroğlu'nun, CHP Milletvekili aday adayı Ali Acar ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada servis edilirken, aslında bu pozun spontane olup olmadığı sorularını akla getirdi.
Çünkü Kılıçdaroğlu, bu karede de seccadeye ayakkabılarıyla basarken görülüyor.