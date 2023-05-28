Ahmet Necdet Sezer, Ankara'da sandığa gitti Eski Cumhurbaşkanı Sezer'e eşi Semra Sezer eşlik etti. Çift, oy kullanmalarının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Sezer, oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı. Eski Cumhurbaşkanı'na eşi Semra Sezer eşlik etti.

İkili, Şahin Sevin İlkokulu'nda 1175 numaralı sandıkta oylarını verdi. Okula gelen Sezer çifti, "Hoş geldiniz" denilerek karşılandı.

Ankara'da oy kullandılar

Önce Semra Sezer, ardından Ahmet Necdet Sezer hazırlanan oy kabinine girerek tercihte bulundu.

Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sezer ve eşi Semra Sezer, daha sonra okuldan ayrıldı.