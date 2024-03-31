Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy verme işlemini tamamladı.

AA

Vatandaşlar sabahın erken saatlerde oy kullanacakları okulların önünde beklemeye başladı.

İlk saatlerden sandıklarda yoğun katılımın olduğu görüldü.

Sezer de ilk saatlerde oyunu kullananlardan

Oy kullanma işlemini ilerleyen saatlere bırakmayan siyasi isimler de erkenden sandık başına gitti.

Bu isimlerden biri de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oldu.

Başarılar dileyerek ayrıldı

Sezer, oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Şahin Sevin İlkokulu'nda verdi.

Ardından sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)