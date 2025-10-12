Ahmet Şimşirgil, SUMUD Filosu’na katılan Develi ve Kantoğlu'na yüklendi

Gazze'de yaşanan soykırım ve işgale tepki için birçok ülkeden katılımla bölgedye giden SUMUD filosu, İsrail ordusu tarafından müdahaleye uğramış, aktivistler rehin alınmıştı.

Türkiye'nin çabaları ile aktivistler ülkelerine dönerken, kamuoyunu farklı bir tartışma meşgul eder oldu.

Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Gazze’ye insani yardım götüren SUMUD Filosu’na destek veren bazı Türk aktivistlere yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi. Şimşirgil’in, Bekir Develi ve Ayçin Kantoğlu’nu isim vererek eleştirmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

"3-4 ŞOVMEN GAZZE'Yİ UNUTTURDU" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bir televizyon programına katılan Şimşirgil, SUMUD Filosu kapsamında yapılan yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşirgil, konuşmasında “Gazze’yi unutturacak hale düşmeleri... Bunu da 3–4 tane şovmen yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle Bekir Develi ve Ayçin Kantoğlu’na gönderme yapan Şimşirgil’in açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AKTİVİSTLERİ HEDEF ALDI

Şimşirgil, konuşmasının devamında özellikle Ayçin Kantoğlu’nun açıklamalarına atıfta bulunarak iki ismi doğrudan hedef aldı. Tarihçi, Gazze gündeminin “şov haline getirildiğini” savunarak, aktivistlerin tutumunu eleştirdi.

SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKARDI

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada binlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı tarihçinin ifadelerini “yakışıksız” ve “kutuplaştırıcı” olarak nitelendirirken, bazıları da Şimşirgil’in “samimi bir uyarıda bulunduğunu” savundu:

O Kantoğlu denen kadın konuşuyor. İslam diyor havaya kalktı diyor doğudan. E homo sapiens mi ne o? Yeni bir Adem gelecek diyor. Şimdi evrimden yeni bir Adem mi bekleyeceğiz biz? Bekir Develi de gülüyor. Orada erkeklerle yata kalka, yata kalka, o fotoğraflarına kusura bakma ya, hangi cihattan bahsediyorsun? İşinde dini şeylerin içini boşaltmamak lazım. Sen gitseydin ya meselesi değil. O sadece fitne çıkartmak noktasına gelir, devlet yapar cihadı. Önce cihadın ne olduğunu anlayın.

KANTOĞLU: "SİZİNLE HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Şimşirgil'in açıklamalarının ardından Ayçin Kantoğlu'nun tepkisi şöyle oldu:

En son namusum kalmıştı laf edilmedik. Ahmet Şimşirgil bir insan, bir anne ve bu vatanın bir evladı olarak üstlendiğim mesuliyetin üzerine erkeklerle yata kalka diyecek kadar aşağılık bir Sumud fantazisi kusmuş. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağız.

ŞİMŞİRGİL: "SUMUD'U DEĞİL, ŞOVMENLERİ ELEŞTİRDİM"

Kantoğlu'nun tepkisi sonrası Şimşirgil, şu ifadelerle kendisine yanıt verdi:

Ben bugüne kadar kimsenin namusuna söz etmediğim gibi kimseye hakaret ve iftira da etmedim. Sizin fotoğrafınıza ve homo sapiensteninize söz söyledim. İstediğiniz mahkemeye gidersiniz. Fotoğrafı siz paylaştınız ben değil. Sumuda laf etmedim. Şovmenleri eleştirdim.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"