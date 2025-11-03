Ahmet Türk: Süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği için ilerliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye terör belasından kurtulmak için son düzlükte.

Ülke, 1 yılı aşkın süredir devam eden Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir dönemeçte.

PKK'nın silah bırakarak kendini feshetmesi, geçtiğimiz günlerde ise Türkiye'den tamamen çekilme kararı almasından sonra gözler, TBMM'de atılacak hukuki adımlarda.

AHMET TÜRK SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Bu süreçte hem DEM Parti hem de hükümetten olumlu mesajlar geliyor.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan DEM Partili Ahmet Türk, süreci değerlendirdi.

İmralı heyetinde olan fakat sağlık sorunları nedeniyle heyetten ayrılan Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüne dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN TÜM KURUMLARDA ETKİN GÜCÜ VAR"

Türk, şunları söyledi:

"Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu.

"SÜREÇ ERDOĞAN DESTEKLEDİĞİ İÇİN DEVAM EDİYOR"

Çözüm süreci, Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var."