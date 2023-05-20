Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Cumhurbaşkanı'mızı açık ara oy oranıyla seçtireceğiz Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanlığı seçimini alamadığınız takdirde, Meclis'te çoğunluğunuzun olması bir yere kadar bir anlam ifade eder" dedi.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de temaslarda bulundu.

Yanık'ın gündeminde 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi vardı.

Bakan Yanık, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'nda, milletvekili seçiminin tamamlandığını anımsattı.

"Birebir, insanla temas en iyi olduğumuz noktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oy oranıyla tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerine inandıklarını aktaran Yanık, şöyle konuştu:

Şu anda odaklanacağımız tek bir şey var; o da Cumhurbaşkanı'mızın seçilmesi, birincisi bu. Odaklanacağımız mesele tekleşti ve yoğunlaştı. İkincisi, nihayetinde 14 Mayıs'ta hangi sandıkta ne kadar varız, ne kadar yokuz, bunu da görüyoruz. Artık elimizde önemli bir veri var. Dolayısıyla nereden başlayacağımızı, nerelerde eksiğimiz olduğunu da biliyoruz.



Buralara yoğunlaşmak mümkün. Üçüncüsü, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler; bu süreç içerisinde kampanya vesaire mitingler olmayacak, daha çok zatıalilerinin ifade ettiği birebir çalışma olacak. 'Adam adama markaj' deyim yerindeyse. Bizim AK Parti olarak aslında en iyi olduğumuz çalışma biçimidir. Birebir, insanla temas bizim en iyi olduğumuz noktadır.

"Açık ara oy oranıyla seçtirip yolumuza devam edeceğiz"

Yanık, Cumhur İttifakı olarak Meclis'te gözle görülür bir çoğunluğu elde ettiklerini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçimini alamadığınız takdirde, Meclis'te çoğunluğunuzun olması bir yere kadar bir anlam ifade eder. Şükürler olsun ilk turda milletimiz aslında gönlünün açık ara Cumhurbaşkanı'mızdan yana olduğunu, biraz kafasının karıştığını ifade etti.



Elimizden geldiği kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yüzde 50'nin fevkalade üstüne çıkararak, sanki birinci turmuş gibi açık ara bir oy oranıyla seçtirip inşallah yolumuza devam edeceğiz.

"Gönlümüz 14 Mayıs'tan daha rahat"

Muhalefeti eleştiren Bakan Derya Yanık, şunları kaydetti: