Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin sözleşmeli personel alacak.
- Başvurular, 15-26 Aralık'ta e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
- Detaylar ve başvuru koşulları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak.
Adaylar başvuracakları pozisyona ilişkin belgeler ve başvuru koşullarına ilişkin detayları Resmi Gazete'deki ilandan öğrenebilecek.
"BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda müjdeyi vermiştik. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.