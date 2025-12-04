AK Parti 9 bölümden oluşan raporunu Terörsüz Türkiye komisyonuna sunacak

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda yasal düzenlemeler de belirginleşiyor.

Bu kapsamada 19. kez toplanan komisyonda gündem rapor.

Açılış konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 'dinleme safhası bitti, rapor safhasına geçiyoruz' açıklaması yaptığı komisyonda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Mustafa Şen, partisinin konuya ilişkin 9 ana bölümden oluşan raporunun içeriğini sundu.

Buna göre eve dönüş düzenlemesini de barındıran raporda örgütün kendini feshettiğinin devlet kurumlarında tescili ile suçun ortadan kalkacağını ifade eden Şen, 5 yıllık adli takip şartını önerdiklerini söyledi.

AK PARTİ'DEN 9 BÖLÜMLÜK RAPOR

Şen şunları söyledi:

"Metnimiz bir siyasi tutum belgesi olarak hazırlandı. Olabildiğince komisyonun ismine sadık kalmaya çalışan bir metin. Dokuz ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde komisyon çalışmalarına evrilen süreci ele aldık. Özellikle teröre karşı verilen mücadele devam ederken yapılan demokratikleşme adımlarını yazdık.

Teröre karşı mücadele verirken paralelinde de demokratikleşme adımları atan bir hükümet olarak tarihte yerimizi aldık. Devamında partimizin çeşitli seçim beyannamelerini, partimizin resmi belgelerinde yer alan sadece bir metin değil aynı zamanda bir tarihi, uygulamayı, fiiliyatı da eklemiş olduk ve daha sağlam bir altyapı oluşturmuş olduk.

Komisyonumuzun çalışması ve temsili başlığını açtık burada da pek çok kişi dinlendi, bize ne dediler ne yapmamızı istedileri inceledik. Bu süreçte dinlediğimiz arkadaşlarımızın bir özeti olarak kendimize de bir ödev olarak ele aldık.

TERÖRSÜZ BÖLGE AYRINTISI

Bu uygulamanın bize has bir uygulama olduğunun altını çizdik. Dördüncü bölümde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bahsine girdik. Amaç sadece Türkiye'de terörün sona erdirilmesi ya da PKK'nın kendisini tasfiye etmesi değil çok daha ötesinde bölgenin terörden arındırılması hatta ülkenin ve bölgenin terör potansiyelinin sıfırlanması amacını vurgulamaya çalıştık. Beşinci maddede tespit ve tescil süreçlerinde her şeyden önce bir eşiğin belirlenmesi gerektiğini vurgulamaya çalıştık.

"ÖRGÜTÜN KENDİSİ FESHETTİĞİNİN DEVLET KURUMLARINCA TESCİLİ"

Bir; örgüt silah bıraksın, her şeyi bitirsin sonra kanun çıksın ya da iki; siz kanun çıkarın onlar da gelirler. Bu ikisinin de olamayacağını biliyoruz. Onun yerine terör örgütünün kendisini fesh ettiğine devletin ilgili birimlerinin somut delillerle ortaya koyduğu yerde 'gerekli kanun düzenlemeleri yapılabilir' demesi halinde Meclis'in kendi iradesiyle isterse bu kanunu çıkartabileceğini belirtmeye çalıştık.

Altıncı madde olarak bizim kamu düzenini korumamız gerktiğini biliyoruz. Zira her gün bu işi sabote etmeye çalışan pek çok kişi ve kurumu maalesef görüyoruz. Yedinci maddede hukuki düzlem. Bu bir hukuk metni değil, lakin hukuki bir yönü de olmak zorunda. Genel Kurul bir kanun çıkartmak isterse ona ilham verecek içerikler de bu metinde var.

"YARDIM VE YATAKLIK SUÇU DÜŞER"

Örgüte yardım ve yataklık yapmıştır, örgüt üyesi değildir. Örgüt kendini feshettiyse o tescil yapıldıktan sonra yardım ve yataklıktan suçlamak da düşer. Hüküm giymişse de aynı şekilde bu suçlar düşer.

5 YILLIK ADLİ KONTROL ŞARTI

Bunlara 5 yıllık adli takip olması şartıyla diye bir ibare koyduk, önerimiz bu şekildedir. Terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin içeride olanlarına ve halihazırda dışarıda yaşamını devam ettirenlere Türkiye'de bulunmaları halide TCK'nın geçerli olacağı, ancak örgütün kendi varlığına son vermesi sebebiyle kamu vicdanını incitmeyecek cezai indirimler düşünülebilir, bu Meclis'in takdiridir. Kabaca hukuki bölüm böyle.

TOPLUMA KAZANDIRMA

Topluma kazandırma ve demokratikleşme süreçlerinde bir taraftan kişilerin topluma kazandırılacağı iş, mesleki eğitim bütün kişilere devlet toplumsal destek vermeli, sivil toplum kuruluşları da devreye girmeli. Süreçler demokratikleşme adımlarının daha ileriye götürülmesi şeklinde devam etmelidir. Son maddede ise ekonomik rasyonalite kısmını ele aldık. Neler kaybettiğimizi biliyoruz ancak bir canın yanında bu rakamların hiçbir önemi yoktur. Ülkeye, bölgeye daha geniş anlamda neler yapılabilirin yolunu bulmak gerekir."